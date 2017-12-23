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(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الماس يحذر من “ولادة مطيبيجة ثانية” على الحدود بين ديالى وبغداد

23 ديسمبر, 2017 | 9:47 م - عدد القراءات: 28 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

حذر النائب عن محافظة ديالى “رعد الماس” اليوم السبت، من ولادة “مطيبيجة ثانية” على الحدود بين ديالى والعاصمة بغداد بسبب عدم مسك هذه الارض من قبل القوات الامنية، فيما بين أنها تحولت الى “ملاذ لفلول داعش.

وذكر “الماس” في حديث تابعه “الموقف العراقي” إن المناطق الممتدة بين جنوب ناحيتي كنعان وبهرز، في محافظة ديالى، وصولا الى الحدود الفاصلة مع بغداد من جهة النهروان، اغلبها غير ممسوكة من قبل القوى الامنية وهي تضم قرى مهجورة كثيرة.

واضاف “الماس” أن تلك المناطق، ووفق المعلومات الامنية والاستخبارية، تحولت الى ملاذ لفلول داعش مؤخرا وبدأت معدلات الهجمات الارهابية بالتصاعد، مشيرا الى أن القوى الامنية عثرت على العديد من المضافات بعضها كان كبيرا يضم اعتدة ومتفجرات واخرى للانتحاريين.

وحذر “الماس” من تحول تلك المناطق الى مطيبيجة ثانية بين ديالى وبغداد تهدد كلا المحافظتين، مشددا أن الامر في غاية الاهمية ويجب الانتباه اليه من قبل المؤسسة الامنية ووضع الحلول المناسبة لها للحيلولة دون تحولها الى بؤرة ساخنة.

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