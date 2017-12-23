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الهند نحو الانتقال إلى نظام التعاقد المتكامل بمجال الصناعات العسكرية مع موسكو
2017/12/23 | 22:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روغوزين، اليوم السبت، إن الهند مهتمة بالانتقال إلى نظام التعاقد المتكامل في تعاونها بمجال الصناعات العسكرية مع موسكو، مشيرا إلى أن ذلك يضفي ميزة جديدة للعلاقات بين البلدين.

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