مكتب العبادي يؤكد صدور قرار بإلغاء البطاقة التموينية لمن لم يحدث بطاقته الانتخابية

2017/12/23 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوضح المتحدث باسم المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء سعد الحديثي، السبت ، حقيقة قرار الغاء البطاقة التموينية لمن لم يحدث بطاقته الانتخابية .

وذكر الحديثي في مقابلة متلفزة تابعته وكالة صدى , ان القرار موجود بالفعل و الغاية الأساس منه هو التثبت والتحقق والتدقيق في بيانات وسجلات الناخبين في داخل وخارج العراق ,مبيناً ان مفوضية الانتخابات تعتمد في بياناتها وقاعدة معلوماتها بهذا الصد على قاعدة بيانات البطاقة التموينية الموجود لدى وزارة التجارة .

واوضح الحديثي، أن التنسيق مستمر بين المفوضية العليا بصفتها المشرف الفني على اجراء الانتخابات ووزارة التجارة باعتبارها مصدر المعلومات التي تعتمدها المفوضية ,مشيراً الى ان قرار الغاء البطاقة التموينية لمن لم يحدث بطاقته الانتخابية جاء لاستكمال هذه العملية من تحقق وتدقيق .

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