2017/12/23 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استهل العراق، يوم السبت ( 23 كانون الأول/ ديسمبر 2017 )، مشواره في كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23) بالتعادل 1-1 مع البحرين بعد إثارة في الدقائق الأخيرة من مباراتهما في المجموعة الثانية.

ووضع جمال راشد المنتخب البحريني في المقدمة في الدقيقة 79 بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء ليسدد من مدى قريب في شباك جلال حسن حارس العراق.لكن مهند عبد الرحيم أدرك التعادل للعراق قبل دقيقتين على النهاية بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة عند حافة منطقة الجزاء من الجهة اليمنى.وتتصدر قطر الترتيب بثلاث نقاط بعدما سحقت اليمن 4-صفر في وقت سابق يوم الجمعة بينما يملك العراق والبحرين نقطة واحدة لكل منهما.ويلتقي العراق قطر يوم الثلاثاء بينما تلعب البحرين ضد اليمن.انتهى.ص.هـ.ح.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يستهل مشواره في كأس الخليج 23 بالتعادل مع البحرين ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يستهل مشواره في كأس الخليج 23 بالتعادل مع البحرين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).