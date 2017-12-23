مصرع واصابة 5 اشخاص بحادث مروري في بابل

2017/12/23 | 22:41

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بغداد اليوم- بابل

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمصرع واصابة 5 أشخاص بحادث مروري قرب منطقة النيل، التابعة لمحافظة بابل...





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