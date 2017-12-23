البنتاغون يعلن بيع 36 مقاتلة إف 15 لقطر

2017/12/23 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بيع 36 مقاتلة من طراز إف 15 إلى قطر عبر تويتر في صفقة تبلغ قيمتها ستة مليارات دولار، على أن تسلم الطائرات نهاية عام 2022.

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