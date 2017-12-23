الأحد 24 كانون الأول 2017 م (6 ربيع الثاني 1439 هـ)


فرن في سوريا قد يدخل
2017/12/23 | 22:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف مدير حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمدينة طرطوس السورية عن ضبط إحدى المستودعات في المدينة يحوي دقيقا تموينيا حيث بلغت الكميه المصادرة ألف كيلوغرام موجودة ضمن أكياس مغلقة.

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