التعادل يحسم مواجهة العراق والبحرين في خليجي 23

2017/12/23 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اين- بغداد]أدرك منتخبنا الوطني العراقي التعادل مع البحرين، بنتيجة[1-1]، اليوم السبت، في مستهل مشوار المنتخبين، ببطولة خليجي 23، على ملعب نادي الكويت.وتقدم للبحرين جمال راشد، في الدقيقة 79، فيما تعادل للعراق مهند عبد الرحيم، عند الدقيقة 88، ليحصل كل منتخب على نقطة واحدة، في وصافة المجموعة الثانية، خلف قطر، المتصدرة بـ3 نقاط، بعد فوزها برباعية دون رد على اليمن.بان عدم إنسجام لاعبي المنتخبين خلال الربع الساعة الأولى من الشوط الأول، وغلبت العشوائية على الأداء من ناحية التمريرات الخاطئة بالإضافة لعدم تواجد هجمة منسقة، وأكتفى المنتخب العراقي بتسديدة متواضعة من خارج منطقة الجزاء عن طريق حسين علي وبالمثل للمنتخب البحريني بعد تسديدات كميل الأسود وعلي مدن.أعتمد باسم قاسم مدرب المنتخب العراقي على الخطة الهجومية بطريق 4-3-3 بإعتماده على الخبرة الهجومية بقيادة علاء عبدالزهرة، وأعتمد ميروسلاف سكوب مدرب منتخب البحرين على خطة 4-5-1 بالتكتل في خط الوسط للحد من المد الهجومي لمنتخب العراق والتنسيق الجيد للهجمات البحرينية.دخل المنتخب العراقي أجواء المباراة بعد ربع ساعة بعد الإستحواذ الجزئي على الكرة وتشكيل بعض الهجمات الخطيرة بالإعتماد على الكرات العرضية التي لم يتوفق في تسجيل أحداها، وأضطر لاعبي البحرين للعودة للدفاع لإيقاف خطورة الهجوم العراقي والإعتماد على الهجمات المرتدة والتي أهدر منها فرصتين الأولى بعد أنفراد مهدي عبدالجبار بالمرمى ولكنه سددها في قدم المدافع العائد سريعًا علي فائز، والهجمة الثانية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من اللاعب علي مدن ولكنه سدد الكرة بالجانب الأيسر للمرمى.رغم إستحواذ المنتخب العراقي على الكرة والتي وصلت نسبته 61% حتى نهاية الشوط، الا أنه عجز عن فك الشفرة الدفاعية لمنتخب البحرين الذي أغلق جميع المساحات ليجبر لاعبي العراق اللعب على الكرات الطويلة التي لم تشكل أي خطورة عدا أنفراد المخضرم عبدالزهرة في الدقيقة 43 ولكن حارس البحرين سيد شبر علوي تصدى للكرة.وعلى الجانب الآخر إستطاع لاعبي البحرين مجاراة لاعبي العراق بعد أداء فردي مميز من لاعبي الوسط بقيادة سيد ضياء سعيد، وأستغل لاعبي البحرين إندفاع لاعبي العراق للهجوم ليتمكنوا من تشكيل عدة هجمات لم ترتقي لتسجيل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.مع بداية الشوط الثاني أجرى باسم قاسم مدرب منتخب العراق تبديل تكتيكي بإشراك لاعب الوسط علي حصني بدل المهاجم علاء عبدالزهرة، وذلك لمحاولة تحسين أداء الفريق في وسط الملعب، وتحسن أداء المنتخب العراقي بالإعتماد أداء البديل المميز حصني الذي كان أخطر لاعب على دفاعات المنتخب البحريني.وأزدادت ثقة لاعبي البحرين في الشوط الثاني ورغم الفعالية القليلة في الهجوم البحريني الا أن خطورة الهجوم البحريني كان أخطر لدقة التسديدات على المرمى، والتي كانت أخطرها في الدقيقة 60 عن طريق المهاجم مهدي عبدالجبار الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن حارس العراق جلال حسن تصدى للكرة.في منتصف الشوط الثاني نشط مدرب العراق هجومه بإستبدال المهاجم الغير موفق أيمن حسن وأشراك المهاجم مهند كرار، كما أجرى مدرب منتخب البحرين تبديلان بإخراج لاعب الوسط علي مدن وحل مكانه لاعب الوسط عبدالله عبدو، وأخرج المهاجم مهدي عبدالجبار وأشرك مكانه المهاجم عبدالله يوسف.تبديلات البحرين كانت أكثر فعالية وحررت للاعب جمال راشد لتكون له أدوار هجومية والذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 79 بعد أستثماره للتمريرة الدقيقة من سيد رضا عيسى التي جعلت راشد منفرد بالمرمى ليسدد كرة من فوق الحارس، والفضل في الهدف يعود لمجهود فردي من البديل عبدالله يوسف الذي توغل بين مدافعي المنتخب العراقي.بعد الهدف مباشرة أجى منتخب العراق تبديله الأخير بإشراك همام طارق مكان مهند علي، وأستفاد منتخب العراق من التبديل من تسجيل هدف التعادل، حيث حصل البديل همام على خطأ بجانب خط منطقة جزاء البحرين بعد عرقلة من البحريني وليد الحيام، ونفذ الركلة الحرة حسي علي على رأس البديل مهند عبد الرحيم الذي أودع الكرة بنجاح في مرمى البحرين مسجلًا هدف التعادل في الدقيقة 88.واحتسب حكم الساحة الإماراتي علي الجنيبي 4 دقائق كوقت بدل ضائع، وأنتهت بدون تسجيل هدف آخر لينتهي اللقاء بنتيجة التعادل 1-1.

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