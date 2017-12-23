2017/12/23 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهند سنجاري – نينوى ناشدت الهيئة الادارية لمدرسة بعشيقة ابتدائية للبنات، الجهات الحكومية وغيرها بالنظر الى مدرستهم المغلقة منذ اربعة أعوام،مما يضطر طلابها الى الدوام المسائي في مدارس اخرى.وذكرت مديرة المدرسة نوال ابلحد لـ(كركوك ناو) ان خلال العام الماضي قدم لناحية بعشيقة عددا من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لاعادة اعمار وترميم المدارس وبقية المؤسسات، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: مدرسة ابتدائية بعشيقة للبنات تستغيث) نشر أولاً على موقع (كركوك ناو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور: مدرسة ابتدائية بعشيقة للبنات تستغيث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كركوك ناو).