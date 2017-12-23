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بالصور: مدرسة ابتدائية بعشيقة للبنات تستغيث
2017/12/23 | 23:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مهند سنجاري – نينوى ناشدت الهيئة الادارية لمدرسة بعشيقة ابتدائية للبنات، الجهات الحكومية وغيرها بالنظر الى مدرستهم المغلقة منذ اربعة أعوام،مما يضطر طلابها الى الدوام المسائي في مدارس اخرى.

وذكرت مديرة المدرسة نوال ابلحد لـ(كركوك ناو) ان خلال العام الماضي قدم لناحية بعشيقة عددا من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لاعادة اعمار وترميم المدارس وبقية المؤسسات، […]

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