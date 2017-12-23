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(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوائلي يكشف عن 3 رسائل لـ “معصوم” بشأن الحوار بين بغداد وأربيل

23 ديسمبر, 2017 | 10:30 م - عدد القراءات: 39 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

كشف “شيروان الوائلي” مستشار رئيس الجمهورية “فؤاد معصوم” اليوم السبت، عن ارسال الاخير ثلاث رسائل بشأن الحوار بين بغداد وأربيل، مؤكداً الامور حالياً وصلت الى طريق يفترض ان يكون هناك حوار.

وذكر “الوائلي” في حديث تابعه “الموقف العراقي” إن مبادرة رئيس الجمهورية بدعوة الطرفين (بغداد- اربيل ) للحوار جاءت بعد ما وصلت اليه الامور بعد الاستفتاء ، مشيرا الى أن الامور الآن وصلت الى طريق يفترض ان يكون هناك حوار بين الاقليم والحكومة الاتحادية وبدعم فني من الامم المتحدة وليس رعاية.

واوضح “الوائلي” أن رئيس الجمهورية ارسل ثلاث رسائل، الى رئيس الوزراء “حيدر العبادي” والى رئيس حكومة الاقليم والسكرتير العام للامم المتحدة للدعم الفني بشأن دعوة الطرفين للحوار ، لافتا الى أنه لم ترد اجوبة رسمية من الاطراف الثلاثة حتى الآن لكن متوقع أن يبدأ الحوار بعد اعياد الميلاد ورأس السنة.

وتابع “الوائلي” أن رئيس الجمهوية اقترح ان تكون هناك لجنة للامور الادارية ممثلة من مكتب رئيس الوزراء ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة اقليم كردستان، وهي لجنة حوارية لادارة اجراء الحوار.

وبشأن الملفات التي سيتم مناقشتها خلال الحوار بين بغداد واربيل ، قال “الوائلي” إن هناك ملفات ادت الى قطيعة بين الطرفين كالموازنة، سيما الآن الموازنة مفردة اساسية بالحوار لاعتمادها الرواتب والامور الأخرى، اضافة الى المناطق المختلف عليها، والسبب الرئيسي بالخلاف وهو النفط ووجوب تسليمه، وموضوع كركوك وتأخر اختيار المحافظ.

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