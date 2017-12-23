العراق يخطط لزيادة إنتاج حقل الناصرية لـ200ألف ب/ي خلال عامين

2017/12/23 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت وزارة النفط العراقية، إن العراق يخطط لزيادة الإنتاج من حقل الناصرية النفطي إلى 200 ألف برميل يوميا من 90 ألف برميل يوميا خلال العامين القادمين من دون طلب المساعدة من الشركات العالمية.

وأفادت وكالة أنباء "رويترز" اليوم السبت، بأن وزارة النفط العراقية لم تكشف عن جدول زمني محدد لتحقيق زيادة الإنتاج من الحقل الواقع في محافظة ذي قار جنوب العراق.

وذكر وزير النفط، جبار اللعيبي، في بيان إن الوزارة قررت المضي قدما بتطوير حقل الناصرية النفطي بالجهد الوطني وعدم الانتظار والتوقف لحين التعاقد مع شركة استثمارية عالمية.

وذكر المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، إن خطط التطوير تشمل استخدام 50 مليون قدم مكعبة من الغاز المصاحب لإنتاج النفط لإمدادات محطات الكهرباء في المحافظة.

ويعد حقل الناصرية الذي جرى اكتشافه في عام 1973 هو أكبر حقل نفطي في ذي قار.

وكانت الحكومة العراقية أبدت ترحيباً برغبة شركة توتال الفرنسية الاستثمار في مشروع الناصرية النفطي المتكامل، والذي يعد من بين أكبر الفرص الاستثمارية في القطاع النفطي خلال لقاء جمع وزير النفط بمدير الشركة في العراق خلال أكتوبر الماضي.

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