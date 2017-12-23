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استهداف منزل مفتش الداخلية في كركوك بهجوم مسلح بالمحافظة
2017/12/23 | 23:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغداداعلن المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة كركوك والمشرف على أفواج تحرير الحويجة، السبت، عن تعرض منزله لإطلاقات نارية من قبل مسلحين جنوب المحافظة.وتشهد محافظة كركوك (٢٥٥ كم شمال بغداد)، احداثا امنية متفرقة ولكن بعد سيطرة القوات الامنية العراقية على المحافظة تراجعت حدة الهجمات، ونجحت قوات مكافحة الارهاب من اعتقال غالبية منفذي الاعمال الارهابية في المحافظة.

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