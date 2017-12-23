الأحد 24 كانون الأول 2017 م (6 ربيع الثاني 1439 هـ)


مجلس الوزراء يصدر توضيحاً بخصوص قانون إقامة الاجانب: حقوق الفلسطينين ثابتة ومحترمة
2017/12/23 | 23:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مجلس الوزراء يصدر توضيحاً بخصوص قانون إقامة الاجانب: حقوق الفلسطينين ثابتة ومحترمة

يتبع .

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