رئيس مجلس أساقفة فرنسا يطالب بـ«المزيد» من أجل المهاجرين

2017/12/23 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر رئيس مجلس أساقفة فرنسا المونسنيور جورج بونتييه، في مقابلة مع صحيفة «لا بروفانس» تنشر الأحد، أن فرنسا «تستطيع وعليها القيام بالمزيد» من أجل المهاجرين.

وأورد بونتييه، وهو أيضا رئيس أساقفة مرسيليا، «القول إنه لا يمكن استقبال الجميع مبالغ فيه لأن هذه ليست الحقيقة ولأن الأمر غير إنساني».

وتعمد باريس إلى التشدد في سياستها حيال المهاجرين.



وحذر الرئيس إيمانويل ماكرون نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، من الخطب «الديماغوجية الخطيرة»، مؤكدا أن فرنسا «بلد سخي»، لكنه «لا يستطيع استقبال كل بؤس العالم».

واوضح بونتييه، «يمكننا استقبال عدد أكبر..



حين نجد أخا أو أختا يحتاجان (إلى مساعدة)، فإن واجب المسيحي الأول هو أن يفتح لهما الأبواب».

وتابع، «أعلم تماما بأنني سأتهم بالسذاجة وبأنه سيقال لي إن هناك مهاجرين يأتون بنيات سيئة.



ولكن يجب ألا نغلق قلبنا لمجرد أن البعض يتسبب بمشكلة».

وذكر أيضا، «لست سياسيا، ليست مهمتي أن أقول ما ينبغي القيام به»، موضحا، أنه شعر بأن هناك آذانا صاغية حين زار رئيس الوزراء في ماتينيون.

واوضح، «آمل بأن نتوصل إلى تعاون أفضل بين الجمعيات والدولة.



لأن فرنسا لا تشكل نموذجا على صعيد سياسة استقبال» المهاجرين.

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