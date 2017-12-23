المنتخبان العراقي والبحريني حبايب ببداية خليجي 23

2017/12/23 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الجبار البصري / صحيفة الرياضة العراقية

انتهت مباراة المنتخب العراقي والمنتخب البحريني اليوم السبت بالتعادل الايجابي بهدف لكل منها ضمن منافسات الجولة الاولى لخليجي 23 لحساب المجموعة الثانية واحتضنها ملعب نادي الكويت الكويتي وقادها طاقم تحكيم اماراتي بقيادة الدولي عمار الجنيبيمع طاقم مساعد مكون من أحمد الراشدي، وجاسم آل علي.

تقاسم الفريقان الشوط الاول بشوط متوسط المستوى لم يشهد اية هجمات خطيرة من كلا المنتخبين.



سيطر الفريق العراقي مجريات اللعب خلال الربع الاول وتناقل لاعبوه الكرة ووصلوا منطقة جزاء مرمى البحرين عدة مرات ولكن بدون خطورة وكان ينقصها النهاية الصحيحة.



سجلت الدقيقة 6 اول ركنية للمنتخب البحريني لعبت بدون على ارجل اللاعبين لتخرج لركلة مرمى.



وعاد المنتخب البحريني للمباراة بالربع الثاني وهدد المرمى العراقي بتسديدة اللاعب رقم 19 ولكنها جاورت القائم.



وبهجمة مرتدة ترسل كرة خلف المدافعين العراقيين لتصل مهدي عبد الجبار الذي سدد كرة قوية اخطأت المرمى. ثم حاول اللاعب رقم 11 التسديد ولكن كرته جاورت القائم العراقي.



وعاد المنتخب العراقي بالربع الثالث وبهجمة لمهدي كامل بالدقيقة 32 ليرفعها على منطقة الجزاء البحريني لم تجد من يحسن نهايتها. وبالدقيقة 40 ركلة حرة للمنتخب العراقي بعد تدخل قوي على مهدي كامل تنفذ بدون خطورة. وبالدقيقة 42 كاد مهند علي ان يصيب المرمى البحريني بعد ان استلم كرة بمنطقة الست ياردات من علاء عبد الزهرة ولم يحسن التعامل معها لتقطع من الدفاع البحريني.



اضاف الحكم دقيقتين بدل الضائع ولم تسفر عن جديد لينتهي الشوط الاول سلبي النتيجة والاداء من المنتخبين.

الشوط الثاني اعاد سيناريو الشوط الاول بدأ بضغط عراقي وشهدت الدقيقة 51 ركنية للمنتخب العراقي تنفذ من علاء مهازي على منطقة الستة ياردات ويتدخل ايمن حسين برأسية والحكم يعلن عن خطأ للمنتخب البحريني.



ويرد المنتخب البحريني بهجمة خطرة بالدقيقة 57 تصدى لها جلال حسن ببراعة.



الدقيقة 62 هجمة عراقية عن طريق علي حصني ويتدخل المدافع ويخرجها لركنية تنفذ بدون خطورة.



ويعود علاء مهادي البدقيقة 66 لاخطار المرمى البحريني ويتصدى لها الدفاع.



دخول العراقي مهند رحيم بديلا لايمن حسين بالدقيقة 68.



بالدقيقة 72 كاد جمال راشد ان يخطف هدف اول لفريقه بعد ان استلم كرة خلف المدافعين تصدى لها جلال حسن ببسالة. ويرد حصني على الهجمة ويتلاعب بالدفاع البحريني ويعرض كرة لتصل مهند علي ويسددها قوية تعلة العارضة بقليل. وبعكس مجريات اللعب والسيطرة العراقية استغل البحريني جمال راشد كرة وصلته من زمليه الذي استغل خطأ دفاعي وبرأسية قوية يسكنها الشباك العراقية وسط ذهول المدافعين.

بعد الهدف ضغط المنتخب العراقي وتحصل على ركلة حرة للعراق بالدقيقة 85 تنفذ من علي فائز على منطقة الجزاء ويتصدى لها الدفاع البحريني لركنية.



الدقيقة 86 يتلاعب همام بالدفاع البحريني ويتعرض للاعثار متحصلا على ركلة حرة على خط الجزاء الجانبي ينفذها علي حسن على رأس مهند رحيم الذي يسكنها شباك سيد جلال ببراعة ويعود بالمباراة لنقطة البداية وسط افراح لاعبي وجماهير المنتخب العراقي.



لم تسفر دقائق المباراة المتبقية او البديلة عن شيء ولتنتهي المباراة بتعادل ايجابي بين المنتخب العراقي والمنتخب البحريني .

وضمن نفس المجموعة فاز المنتخب القطري على المنتخب اليماني باربعة اهداف ضد لاشيء.

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