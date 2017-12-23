حسين علي افضل لاعب في لقاء العراق والبحرين

2017/12/23 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

اختير لاعب المنتخب الوطني العراقي حسين علي كافضل لاعب في لقاء العراق ضد البحرين.وجاء اختيار علي بعد ما كان الطرف الافضل في منتخبنا خلال شوطي اللقاء.

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وصنع حسين علي هدف التعادل لمنتخبنا بعد تمريرة لمهند عبد الرحيم في الدقيقة 87.وتعادل منتخبنا مع البحرين بهدف لكل منهما في افتتاح مبارياته بخليجي 23.

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