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بوسكيتس يغيب عن مواجهة ليفانتي
2017/12/23 | 23:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – سيفتقد فريق البلوغرانا برشلونة خدمات لاعبه سيرجيو بوسكيتس خلال لقائه القادم في الليغا أمام ليفانتي وذلك بعد حصوله على بطاقة صفراء خلال الكلاسيكو والتي كانت البطاقة الخامسة له هذا الموسم مما يعني غيابه عن اللقاء القادم .

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