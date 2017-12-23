مباراة يوفنتوس وروما بث مباشر الان في قمة الدوري الايطالي

2017/12/23 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

- دق 8: عرضية داخل المنطقة من الفرنسي بليز ماتويدي يعترضها القناص الكرواتي ماريو ماندزوكيتش برأسية افتقدت للقليل من الدقة.

- دق 6: كوادرادو وسامي خذيرة يخفقان في استثمار فرصة سانحة، بعد تباطؤ الأول وإخفاق الثاني في التسديد المتقن.

- يوفنتوس يستهل المواجهة بغياب حارس مرماه التاريخي جانلويجي بوفون المصاب والذي يعوّضه البولندي وحارس روما سابقاً تشيزني، كما يبدأ النجم الأرجنتيني باولو ديبالا المباراة احتياطياً.

- صافرة بداية المباراة

يوفنتوس وروما..



التشكيلة الأساسية لكل فريق

مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما القادمة -بث مباشر اشترك هنا

سيكون ملعب "يوفنتوس ارينا" في تورينو مسرحاً اليوم لقمة المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الايطالي لكرة القدم بين يوفنتوس حامل اللقب وضيفه ووصيفه روما.

يدخل يوفنتوس وروما مباراة اليوم بمعنويات متناقضة، فالبطل منتشي بتأهله الى ربع نهائي مسابقة كأس ايطاليا التي يحمل لقبها في المواسم الثلاثة الاخيرة، فيما يخوضها الوصيف بعد خروجه من ثمن النهائي على ارضه وعلى يد الغريم التقليدي ليوفنتوس جاره تورينو 1-2.

كيفية مشاهدة المباراة وموعد البث المباشر

بإمكانكم مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما اليوم عبر قناة HD 4، وأيضا عبر CONNECT.

وإضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة يوفنتوس وروما بنقل حيّ وبجودة عالية على الإنترنت عبر beIN CONNECT .

مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما في بث مباشر وحصري اليوم عبر قناة HD 4 على الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة وبصوت المعلق روؤف خليف.

تقديم المباراة

يوفنتوس بطل المواسم الستة الأخيرة يحتل المركز الثاني برصيد 41 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف نابولي المتصدر و3 نقاط أمام روما الرابع والذي يملك مباراة مؤجلة أمام سمبدوريا.

وسيحرم أليغري اليوم من خدمات قائده حارس المرمى العملاق جانلويجي بوفون بسبب اصابة عضلية يعاني منها الأخير وحرمته من خوض المباريات الأربع الأخيرة في مختلف المسابقات، بيد أن يوفنتوس يملك ترسانة مهمة من اللاعبين القادرين على حسم القمة والبقاء على مقربة من نابولي في سعيهم إلى لقب سابع تواليا.

في المقابل، سيكون دي فرانشيسكو مطالبا بمصالحة جماهير نادي العاصمة بعد خروجه خالي الوفاض من مسابقة الكأس على يد تورينو وفشله في رهانه بإراحة نجومه في مقدمتهم القائد دانييلي دي روسي والبلجيكي راديا ناينغولان وأليساندرو فلورنتسي والمدافع اليوناني كوستاس مانولاس والأرجنتينيان فيديريكو فاثيو ودييغو بيروتي ولورنتسو بيليغريني، قبل ان يدفع بالاخيرين ودزيكو في الشوط الثاني دون جدوى.

تاريخ مواجهات يوفنتوس روما..



بالأرقام

خسر روما 79 مرة أمام يوفنتوس في الدوري – أكثر من خساراته أمام أي فريق آخر.

سجل يوفنتوس في 23 من آخر 24 مباراة لعبها أمام روما في "السيري اي".

فاز يوفنتوس في آخر 6 مباريات لعبها على أرضه أمام روما في "السيري اي" محافظاً على نظافة شباكه في 4 منها.

قبل هذا الموسم، آخر فريق سجل 44 هدفاً على الأقل خلال أول 17 جولة من الموسم كان يوفنتوس في 1959-1960.

فاز روما بنتيجة 1-0 خمس مرات هذا الموسم في "السيري اي" - أكثر من أي فريق آخر.

سجل ليوفنتوس 13 لاعباً مختلفاً هذا الموسم في "السيري اي" – أكثر من أي فريق آخر.

منع روما خصومه من تنفيذ أي تسديدة على مرماه في 3 مباريات هذا الموسم - أكثر من أي فريق آخر.

سجل ميراليم بيانيتش أكبر عدد من الأهداف من ركلات حرة مباشرة خلال آخر 10 مواسم في "السيري اي" (14).

خاض باولو ديبالا مباريات خلال عام 2017 في "السيري اي" أكثر من أي لاعب آخر غير حراس المرمى (38).

سجل إدين دزيكو هدفاً واحداً فقط في آخر 10 مباريات لعبها في "السيري اي" بعد تسجيله 7 في 5 مباريات سابقة.

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