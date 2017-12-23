شيرار يغرد لهاري كين.. فماذا قال؟

2017/12/23 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شادي نبيل فيسبوك تويتر غرد ألان شيرار نجم المنتخب الإنجليزي ونادي نيوكاسل السابق على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر مهنئاً هاري كين لاعب توتنهام على الإنجاز الذي حققه اليوم.

وسجل كين ثلاثية تاريخية اليوم في مرمى بيرنلي ليرفع رصيده من الأهداف للرقم 36 خلال عام 2017 ويعادل الرقم التاريخي لشيرار والذي سجله عام 1995 حينما كان يرتدي قميص بلاكبيرن روفرز.

وكتب ألان "تهانئي لهاري كين" في إشارة إلى سعادته بما يقدمه المهاجم الحالي لمنتخب إنجلترا مع فريقه.مواد متعلقة حذاري يا شيرار..هاري كين مصمم على ملاحقة رقمك في الدوري الإنجليزي بوكيتينو بعد الهزيمة من مانشستر سيتي : تجربة لا تصدق رحيم ستيرلينج يتعرض للاعتداء قبل لقاء توتنهام مرض سيلفا أم استفزاز المنافسين؟ دي بروين يثير الجدل باحتفاله ضد توتنهام

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— Alan Shearer (@alanshearer) December 23, 2017وتخطى كين الهولندي روبن فان بيرسي الذي سجل 35 هدفاً مع أرسنال عام 2011، ويحتاج اللاعب لتسجيل خمسة أهداف مع فريقه ليصبح الهداف التاريخي للسبيرز في الدوري وتحطيم رقم تيدي شيرنجهام والذي سجل 97 هدفاً مع النادي.

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