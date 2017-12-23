الأحد 24 كانون الأول 2017 م (6 ربيع الثاني 1439 هـ)


#ميثم الجنابي - في نقد طه حسين(6)
2017/12/23 | 23:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #ميثم_الجنابي طه حسين وذهنية البهرجة والإثارةلقد كانت عقلانية طه حسين عقلانية مبتورة.

والشيء نفسه ينطبق على نزعته النقدية والإنسانية والعلمية.

وهي أتعس أنواع العقلانية.

وذلك لأنها لا تعمل في نهاية المطاف إلا على توسيع مدى التسطيح والتهور المعرفي الذي يجعل من أنصاف المتعلمين وأشباه الجهلة "عمداء" الفكر والثقافة.

أما النتيجة فأنها تقوم في حفر أخدود الراديكاليات النفسية وجعلها الطريق المبلط للحثالة عبر تحو......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ميثم الجنابي - في نقد طه حسين(6)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ميثم الجنابي - في نقد طه حسين(6)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).


كامل التفاصيل في: الحوار المتمدن ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ بعثة الأمم المتحدة في العراق تعلن نتائج التحقيق في أحداث طوزخورماتو
⋙ الوطني يتعادل مع البحرين في اولى مبارياته في كاس الخليج
⋙ لجنة الخدمات النيابية: إعادة موازنة للحكومة مخالفة للدستور ومخيبة للآمال
⋙ هزة ارضیة تضرب جنوب شرق ایران مرة اخري بقوة 4.2 ریختر
⋙ علا الفارس عادت من جديد وبقوة
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| أكاديمي يشرح أسباب الأزمة الاقتصادية في إقليم كردستان العراق
⋙ فيديو.. اغرب خمسة سجون في العالم
⋙ بالصور: مدرسة ابتدائية بعشيقة للبنات تستغيث
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة