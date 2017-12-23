ميثم الجنابي - في نقد طه حسين(6)

2017/12/23 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميثم_الجنابي طه حسين وذهنية البهرجة والإثارةلقد كانت عقلانية طه حسين عقلانية مبتورة.والشيء نفسه ينطبق على نزعته النقدية والإنسانية والعلمية.وهي أتعس أنواع العقلانية.وذلك لأنها لا تعمل في نهاية المطاف إلا على توسيع مدى التسطيح والتهور المعرفي الذي يجعل من أنصاف المتعلمين وأشباه الجهلة "عمداء" الفكر والثقافة.أما النتيجة فأنها تقوم في حفر أخدود الراديكاليات النفسية وجعلها الطريق المبلط للحثالة عبر تحو......

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