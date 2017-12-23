الأحد 24 كانون الأول 2017 م (6 ربيع الثاني 1439 هـ)


يونامي تستفسر عن اعتقال شاسوار عبد الواحد وعضو في برلمان كردستان وتجدد استعدادها للتوسط بمفاوضات بين بغداد والاقليم
2017/12/23 | 23:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- السليمانية 

كشفت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم السبت، أنها استفسرت عن اعتقال ر...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( يونامي تستفسر عن اعتقال شاسوار عبد الواحد وعضو في برلمان كردستان وتجدد استعدادها للتوسط بمفاوضات بين بغداد والاقليم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( يونامي تستفسر عن اعتقال شاسوار عبد الواحد وعضو في برلمان كردستان وتجدد استعدادها للتوسط بمفاوضات بين بغداد والاقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).


كامل التفاصيل في: بغداد اليوم ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ بعثة الأمم المتحدة في العراق تعلن نتائج التحقيق في أحداث طوزخورماتو
⋙ الوطني يتعادل مع البحرين في اولى مبارياته في كاس الخليج
⋙ لجنة الخدمات النيابية: إعادة موازنة للحكومة مخالفة للدستور ومخيبة للآمال
⋙ هزة ارضیة تضرب جنوب شرق ایران مرة اخري بقوة 4.2 ریختر
⋙ علا الفارس عادت من جديد وبقوة
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| أكاديمي يشرح أسباب الأزمة الاقتصادية في إقليم كردستان العراق
⋙ فيديو.. اغرب خمسة سجون في العالم
⋙ بالصور: مدرسة ابتدائية بعشيقة للبنات تستغيث
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة