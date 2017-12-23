يونامي تستفسر عن اعتقال شاسوار عبد الواحد وعضو في برلمان كردستان وتجدد استعدادها للتوسط بمفاوضات بين بغداد والاقليم

2017/12/23 | 23:16

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بغداد اليوم- السليمانية

كشفت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، اليوم السبت، أنها استفسرت عن اعتقال ر...





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