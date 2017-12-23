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نائب تركماني: النازحون لا يعودون إلى تلعفر لتواجد الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية
2017/12/23 | 23:16
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