مسلحون يستهدفون منزل مدير مكتب المفتش العام للداخلية في كركوك

2017/12/23 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد الغد برس:

افاد مصدر امني في كركوك، اليوم السبت، باستهداف منزل مدير مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في المحافظة.

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وذكر المصدر لـ"الغد برس"، إن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارة اجرة نوع تويوتا كورولا، اقدموا على استهداف منزل مدير مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في كركوك، باسلحة كلاشنكوف وأطلقوا النار عليه".واوضح، ان "المسلحين لاذوا بالفرار عقب تنفيذ الهجوم، ولَم يسجل الحادث أي أضرار او خسائر تذكر".

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