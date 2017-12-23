مئة مليار جنيه لتنمية سيناء مع 'كل العنف' ضد المتشددين

2017/12/23 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت إن بلاده ستنفذ خلال السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة مشروعا عمرانيا يتكلف مئة مليار جنيه (5.6 مليار دولار) في شبه جزيرة سيناء التي ينشط إسلاميون متشددون في شمالها.

وبينما تتخلل منتجعات سياحية محافظة جنوب سيناء تعيش محافظة شمال سيناء وضعا اقتصاديا متراجعا وينقصها كثير من مشروعات البنية الأساسية والمشروعات التي توفر فرص العمل.

ومنذ 2013 تشهد شمال سيناء، التي تغلب عليها الصحراء والتي تمتد شرقا من قناة السويس إلى حدود إسرائيل وقطاع غزة، هجمات متكررة من جانب المتشددين تستهدف قوات الجيش والشرطة تقابلها القوات بحملات أمنية.

وأمر السيسي الجيش ووزارة الداخلية بالقضاء على المتشددين خلال ثلاثة أشهر بعد هجوم على مسجد في شمال سيناء قتل فيه أكثر من 300 شخص الشهر الماضي، وهو أسوأ هجوم شنه متشددون في تاريخ مصر الحديث.

وذكر السيسي خلال احتفال أقيم السبت في مدينة الإسماعيلية لافتتاح عدد من مشروعات التنمية في منطقة قناة السويس "فيه (هناك) تكليف لوزارة الإسكان والهيئة الهندسية (للقوات المسلحة) لمشروع قومي وتخطيط عمراني متكامل سيتم تنفيذه خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة".

واوضح أن المشروع سينفذ سواء بقي في الحكم أو انتخب غيره رئيسا.

ولم يذكر السيسي متى يبدأ المشروع أو مصادر تمويله أو تفاصيل المنشآت التي ستقام في نطاقه.

وحول نشاط المتشددين الذين بايعوا تنظيم الدولة الإسلامية في 2014 قال السيسي إن الجيش سيقاومهم "بكل العنف" مشددا على أن حماية أراضي البلاد تستحق التضحية من الجميع.

وجاء هذا التصريح بعد أيام من هجوم وقع على مطار مدينة العريش مركز محافظة شمال سيناء خلال تفقد وزيري الدفاع والداخلية الوضع الأمني بالمدينة.



وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.

وذكر السيسي "سيناء أرضنا" مضيفا أن القوات المسلحة ستقاوم المتشددين "بكل العنف.



بكل العنف.



أيوا بكل العنف.



وسوف نضع حدا للإرهاب الموجود فيها".

وذكر مشيرا فيما يبدو إلى هجوم المطار "أنا عايز اطمنكم، اطمنوا تماما.



لا تقلقوا.



زحمة الأحداث اللي تمت خلال الفترة اللي فاتت الناس قالت أيه الحكاية؟ لا لا.



حكاية أيه؟ احنا مستعدين نضحي من أول أنا."

وكان الجيش قد أعلن أن أحد ضباطه قتل وأصيب اثنان آخران في الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء واستخدمت فيه قذيفة وأسفر أيضا عن تلفيات بطائرة هليكوبتر.



ولم يلحق أذى بأي من الوزيرين.

ومن بين المشروعات التي تفقدها السيسي السبت أربعة أنفاق تحت قناة السويس قاربت على الانتهاء وأقيمت لزيادة ربط شمال سيناء بباقي البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مئة مليار جنيه لتنمية سيناء مع 'كل العنف' ضد المتشددين) نشر أولاً على موقع (ميدل ايست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مئة مليار جنيه لتنمية سيناء مع 'كل العنف' ضد المتشددين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ميدل ايست).