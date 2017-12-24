مانشستر يونايتد يسقط بفخ التعادل امام ليستر ستي في الدوري الانكليزي

2017/12/24 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/ الغد برس:

أهدر مانشستر يونايتد فوزا كان في متناول اليد، فتعادل في الزفير الأخير مع مضيفه ليستر سيتي 2-2 مساء السبت، على ملعب "كينج باور"، في ختام الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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وتقدم ليستر أولا عبر جايمي فاردي (27)، قبل أن يسجل نجم مانشستر يونايتد خوان ماتا هدفين في الدقيقتين 40 و60، ولعب الفريق المضيف بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 73 بعد طرد لاعبه داني أماراتي، إلا أن ذلك لم يمنعه من إحراز هدف التعادل عبر هاري ماجواير في الدقيقة 90+5.وارتفع رصيد مانشستر يونايتد بهذا التعادل إلى 42 نقطة في المركز الثاني، بفارق 13 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، أما ليستر سيتي فرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن. وأشرك مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو لاعبه الإسباني ماتا في مركز متقدم وراء المثلث الهجومي المكون من جيسي لينجارد وأنتوني مارسيال وروميلو لوكاكو، فيما لعب الفرنسي بول بوجبا إلى جانب الصربي في منتصف الملعب.أما مدرب ليستر سيتي كلود بويل، فاعتمد على الثنائي فاردي وديميراي جراي في خط المقدمة، مع قيام مارك ألبرايتون ورياض محرز بدور الجناحين.

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