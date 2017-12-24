2017/12/24 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قد يتغيّر باستمرار هذا الموسم في ظل المباريات القوية والمفاجآت الواردة كل مرحلة، وقد تحسّن ترتيب تشيلسي عقب نتائجه الجيدة مؤخراً، وأكمل مانشستر سيتي زعامته للمسابقة مبتعداً بفارق مقبول من النقاط عن أقرب منافسيه.

وينفرد مانشستر سيتي بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مفاجئاً جميع منافسيه على اللقب عقب مسيرة مميزة جداً في الأشهر الأولى.

وباستثناء مانشستر سيتي المتصدر فإنّ جدول ترتيب الدوري الإنجليزي يشهد صراعاً متواصلاً على المراكز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2017 - 2018 (المراكز الأولى)

الترتيب واسم الفريق

لعب

فارق الأهداف

النقاط

1 - مانشستر سيتي

19

48

55

2- مانشستر يونايتد

19

27

42

3- تشيلسي

19

18

39

4- ليفربول

19

18

35

5- توتنهام

19

16

34

لمتابعة ترتيب الدوري الإنجليزي مع تحديثات نتائج المباريات المتواصلة اضغط هنا

وقدمت أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول رفقة مانشستر سيتي أداءً يوحي باحتلالها المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2017 - 2018، لكن أرسنال وتوتنهام يبقيان مصدر قلق دائم للفرق الأربعة الأولى المذكورة، علماً بأن بيرنلي يعد الحصان الأسود حتى الآن .

للتعرف على ترتيب جميع فرق الدوري الممتاز اضغط هنا

ويحتل سوانسي مركزاً متأخراً في ترتيب الدوري الممتاز في الوقت الذي جاءت به نتائج الفرق الصاعدة مقبولة إلى حدٍّ كبير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2017 - 2018 سيتي يحلق بالصدارة) نشر أولاً على موقع (beIN SPORTS) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2017 - 2018 سيتي يحلق بالصدارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (beIN SPORTS).