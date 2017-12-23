ثغرة الدفاع وضريبة إضاعة الفرص في تعادل الثعالب القاتل مع مانشستر يونايتد

2017/12/24 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم {كريم رزق} تابعه على تويتر

عاد مانشستر يونايتد بنقطة وحيدة من ملعب كينج باور عقب التعادل الإيجابي مع ليستر سيتي بهدفين لمثلهما ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد فرط في نقاط المباراة الثلاث ما جعل الفارق مع مانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي يتسع إلى 13 نقطة.

ونرصد لكم أبرز خمس ملاحظات تكتيكية من هذه المباراةثغرة عمق الدفاع استقبل مانشستر يونايتد هدفاً من جيمي فاردي في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول من هجمة مرتدة من 3 لمسات بين ديماراي جاراي، رياض محرز وجيمي فاردي، باستغلال المساحات الشاسعة في وسط ملعب الشياطين الحمر وغياب التغطية والرقابة الدفاعية من قلبي الدفاع جونز وسمالينج.

أدوار لوكاكو المختلفة لم يقم روميلو لوكاكو بمهمته الأساسية في تسجيل الأهداف، ولكنه قام بدور مميز بتعليمات المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بالتأخر إلى منتصف الملعب والقيام بدور صانع الألعاب وبالفعل قدم لوكاكو أكثر من تمريرة سحرية إلى القادمين من الخلف لينجارد، راشفورد ومارسيال، إلا أنهم فشلوا في استغلالهم برعونة وسوء إنهاء للهجمة.

بوجبا..العقل المدبر مع عودة لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا إلى وسط ملعب مانشستر يونايتد بعد الإيقاف، وجد مورينيو ضالته في قائد للفريق يتحكم في إيقاع اللعب صعوداً وهدوءاً، قريب دائماً من حامل الكرة، يوفر الحلول بالتمرير الجيد والاستلام للكرة، يملك رؤية مميزة لزملائه في الفريق في المساحات الخالية بتمريرات مميزة، كما أنه يلجأ إلى حل التسديد المباشر كلما سنحت الفرصة وكان المجال مفتوحاً إلى مرمى المنافس.

لغز ماتيتش نيمانيا ماتيتش يجب عليه الالتزام بأدواره الدفاعية في وسط الملعب، ليس فقط بقطع الكرات، ولكن بمساندة الظهيرين والتغطية في حال تقدم أحدهما، وهو ما ظهر في معاناة آشلي يونج أمام رياض محرز طوال المباراة، وأزمات لينديلوف أمام ألبرايتون.

ضريبة إضاعة الفرص دفع مانشستر يونايتد ضريبة إضاعة العديد من الفرص من لينجارد، راشفورد ومارسيال وظل الفارق هدفاً وحيداً ما جعل الأمل عند ليستر موجود بتسجيل هدف التعادل ما لم يقتل خصمك المباراة، وهذا ما حدث بهدف ماجواير القاتل في الوقت بدل من الضائع.

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