2017/12/24 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلورنس_غزلان أين نقف من المرأة ؟، وماهو لون غدنا؟إنني موجوعة بالتراث، مع أنه يحتوي على الغث والسمين، لكن مجتمعنا ــ مع شديد الأسف ــ تمسك بالغث وهجر السمين، وراكَم فوقه طبقات من التخلف وطوفان من مزق دينية مشوَهة ومشَوِهة ...لا أساس لها من الصحة يحتمي مشَرِعوها وراء أوهام غزت مدارسنا ومساجدنا وانتشرت على أيدي أئمة يفوق جهلهم وعماهم " أبا جهل "ــ ذاك البريء من اسمه لو قورن بما يفعله آباء وأحفاد ...نبي الإسلا......

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