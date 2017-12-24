2017/12/24 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (الجماهير مثل النساء، تحب الرجال الأقوياء) لن يستطيع سوى عالمٍ متضلع في تحليل النفوس وقراءة لغة أجسادها أن يخبرنا عن حقيقة الزهو الذي أصاب رئيس الوزراء حيد العبادي، هل هو طبيعي أم مفتعل، وهل يحق له أن يرتدي ثياب البطل الوطني المحرر المخلِّص البشير النذير، أم إنه عائم في شبر ماء.ولو أجرى الرئيس العبادي … حيدر العبادي في أيامه المقبلة

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