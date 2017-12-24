الأحد 24 كانون الأول 2017 م (6 ربيع الثاني 1439 هـ)


العراق يوضح علاقة اللاجئين الفلسطينيين بقانون الأجانب
2017/12/24 | 01:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، توضيحا بشأن قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017، كشفت فيه العلاقة بين القانون وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في العراق.

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