بالفيديو...استعراض مذهل لطيور الزرزور في سماء تركيا

2017/12/24 | 02:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعرض سرب ضخم من عصافير "الزرزور"، مهاراته المذهلة في سماء مدينة قونيا التركية بإتقان مبهر.

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