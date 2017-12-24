YOUR-ZONE: عاصفة البارسا تطيح بأسوار القلعة البيضاء

2017/12/24 | 02:10

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1زيزو...خوف مبالغ فيه خلال الشوط الأول

بكل صراحة، بكل واقعية جانب زيدان الصواب خلال الشوط الأول من خلال تشكيل يغلب عليه طابع الدفاع أكثر من اللازم حيث زج بكل من كاسيميرو وكوفاسيتش دفعة واحدة منذ البداية ليكتشف الكل أن زيزو كان يرغب في الحد من تألق ليونيل ميسي من خلال حراسة لصيقة مارسها عليه كاسيميرو ، زد على ذلك رغبة زيزو في إيقاف تحركات المبدع بوسكيتش.

والحقيقة أن فرصا عديدة لاحت أمام النادي الملكي خلال الشوط الأول حيث نجحت رأسية الدون في إختراق شباك تير شتيغن د ٢ لكن البرتغالي كان في وضعية تسلل واضح.

د ١٠ عاد صاروخ ماديرا من جديد ليضيع ما لا يضيع عندما وضع أمامه كروس كرة على طابق لكن الدون أفلث الكرة التي إنسلت من تحت قدميه بشكل غريب.

د ٣١ توغل الدون داخل مربع العمليات وسدد بقوة لكن تير شتيغن كان يقظا فصد الكرة ما نعا الملكي من توقيع هدف السبق.

كريم بنزيمة البعيد كل البعد عن مستواه كاذ هو الٱخر أن يسجل في مرمى البارسا بعد تمريرة محكمة من مارسيلو لكن رأسيته إصطدمت بالقائم د٤٢.

أمام محاولات الريال كان رفاق ميسي حذرين وفي نفس الوقت واقعيين، بواقعية فتاكة لأنهم كانوا فقط ينتظرون الفرصة السانحة لتوجيه الضربة القاضية لرفاق الدون، وهكذا ومن خلال إشراقة من ليو د ٣٠ وجد باولينهو نفسه وجها لوجه أمام نافاس، لكن الأخير أبعد كرة البرازيلي بصعوبة كبيرة، ليعود لاعب غواندجو سابقا من خلال رأسية هاته المرة كادت أن تخترق مرمى نافاس بعد عرضية من لابولغا د٣٩.

أنهى حكم المباراة الشوط الأول من الكلاسيكو بعنوان بارز، بارسا واقعي وخطير وريال مرتبك ومترد

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