تخصص فاردي وشمايكل وفارق تاريخي بالكريسماس ضمن أهم أرقام يونايتد وليستر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر واصل فريق مانشستر يونايتد سلسلة إهداره للنقاط بالدوري الانجليزي، بعد تعادله الإيجابي مع ليستر سيتي 2/2، في المباراة التي جمعتهما بالجولة التاسعة عشر من البريمييرليج.

وكان مانشستر على اعتاب انتصار صعب ضد الثعالب، بتقدمه بهدفين لخوان ماتا مقابل هدف لجيمي فاردي، قبل أن يقتل مجواير الشياطين بهدف التعادل في الثواني الأخيرة.

- مانشستر سيتي سيكون على بعد 13 نقطة بالصدارة عن مانشستر في الكريسماس، وهو الفارق الأكبر بين المركزين الأول والثاني بتلك الفترة في تاريخ البريمييرليج.

13 - Man City will be 13 points clear of Man Utd on Christmas Day – the biggest points gap between first and second place on Dec 25th in English top-flight history.



Chasm.



pic.twitter.com/oqyg4GEslp

— OptaJoe (@OptaJoe) December 23, 2017- هذه هي المرة الأولى التي يتلقى فيها مانشستر هدف بعد الدقيقة 90 تتغير به نتيجة المباراة منذ هدف دييجو كوستا مع تشيلسي في فبراير 2016 عندما انتهى اللقاء بالتعادل 1/1.

- هذه هي المرة الثانية في خلال 4 أيام تستقبل فيها شباك يونايتد هدف في الوقت بدل الضائع بعد هدف بريستول "93" والذي تسبب في خروج الفريق من ربع نهائي كأس رابطة المحترفين.

- مانشستر خسر مباراة واحدة فقط في آخر 13 مباراة له خارج أرضه مع ليستر سيتي بسبع انتصارات وخمس تعادلات وخسارة وحيدة 5/3 في 2014.

- جيمي فاردي تمكن من تسجيل هدفه رقم 50 في الدوري الانجليزي وهو اللاعب الأول الذي يصل لهذا الرقم مع ليستر سيتي.

- 40% من أهداف جيمي فاردي بمجموع 21 هدف له بالبريمييرليج جاءوا جميعا في شباك الفرق الست الكبرى.

- منذ 2014 يعتبر سيرجيو أجويرو "21 هدف في 30 مباراة" هو الوحيد الذي سجل مثل عدد أهداف فاردي بالفرق الكبيرة".

- خوان ماتا ساهم في 5 أهداف بآخر 4 مباريات له بالدوري الانجليزي أمام ليستر بأربع أهداف وأسيست.

- 3 أهداف من أصل 9 سجلت من ركلات حرة هذا الموسم دخلت في شباك كاسبر شمايكل بنسبة 33%.

- دانيل أمارتي تواجد على أرضية الملعب لمدة 16 دقيقة فقط لليستر سيتي بعد تلقيه بطاقتين صفراوتين وكارت أحمر، وهو البديل الأسرع طردا في البريمييرليج منذ بين واتسون لاعب واتفورد في أغسطس 2016 حيث بقى استمرت مشاركته لـ12 دقيقة.

