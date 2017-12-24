بالفيديو...أهداف مانشستر يونايتد وليستر سيتي 2-2

2017/12/24 | 02:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابتعد مانشستر يونايتد بشكل أكبر عن مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عندما سجل المدافع هاري ماجواير هدفا في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليمنح ليستر سيتي التعادل 2-2 أمس السبت.

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