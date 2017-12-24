الأحد 24 كانون الأول 2017 م (6 ربيع الثاني 1439 هـ)


بالفيديو...أهداف مانشستر يونايتد وليستر سيتي 2-2
2017/12/24 | 02:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ابتعد مانشستر يونايتد بشكل أكبر عن مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عندما سجل المدافع هاري ماجواير هدفا في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليمنح ليستر سيتي التعادل 2-2 أمس السبت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو...أهداف مانشستر يونايتد وليستر سيتي 2-2) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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