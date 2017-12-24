ميسي حطم 5 ارقام في الكلاسيكو

2017/12/24 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – نجح النجم ليونيل ميسي في اكتساح ارقاام الكلاسيكو لنفسه حيث اصبح أكثر اللاعبين صناعة للاهداف في الكلاسيكو 14، أكثر اللاعبين تسجيلاً في الكلاسيكو 25 هدف، أكثر اللاعبين تسجيلاً لفريق واحد 526 هدف .

اللاعب الوحيد الذي يسجل 15 هداف او أكثر خلال 10 مواسم في الليجا و اللاعب الأكثر تسجيلاً في مرمى ريال مدريد 14 هدف .

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