الأحد 24 كانون الأول 2017 م (6 ربيع الثاني 1439 هـ)


مسؤول: ايران تصدّر اكثر من 3 اضعاف وارداتها من الكهرباء
2017/12/24 | 03:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

وفي تصريح ادلي به للصحفيين السبت، اشار هذا المسؤول الي ان صادرات الجمهورية الاسلامية الايرانية من الكهرباء تبلغ نحو 9 مليارات كيلوواط/ ساعة سنويا للدول الجارة واضاف، اننا نصدر الكهرباء الي افغانستان وباكستان والعراق وتركيا فيما نتبادل الكهرباء فصليا مع ارمينيا وتركمنستان.واضاف، ان ميزتنا الاساسية علي المدي الطويل للمنطقة هي مسالة صادرات وواردات وترانزيت الكهرباء، ذلك لان الجمهورية الاسلامية قادرة علي تسلم الكهرباء وتحويلها للدول الجارة الاخري اي ان تؤدي دور الترانزيت.انتهي ** 2342

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