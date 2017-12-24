الأحد 24 كانون الأول 2017 م (6 ربيع الثاني 1439 هـ)


دودة برأسين وجبل الدهون... أغرب 5 اكتشافات في 2017 (صور)
2017/12/24 | 03:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شهد عام 2017 العديد من الاكتشافات العلمية المذهلة، سواء في مجال الأحياء أو الفيزياء والكيمياء، وإن كانت تلك الاكتشافات انضمت إلى سجلات التاريخ العلمي، فإنه تبقى علامات مميزة للعام الجاري الذي أوشك على الانتهاء.

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