أرقام وموعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة

2017/12/24 | 04:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد مصطفى فيسبوك تويتر

يستعد فريقا الأهلي ووادي دجلة لخوض مباراة الجولة الخامسة عشر بالدوري المصري الممتاز، المقرر إقامتها بعد غد الاثنين، على استاد بترو سبورت.





الأهلي، بقيادة حسام البدري، المدير الفني، يدخل المباراة وعينه على الثلاث نقاط فقط، لمواصلة الانتصارات بعد الفوز على فريق سموحة في الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز بهدفين مقابل هدف، في مباراة كانت مليئة بالشراسة والإثارة.





على الجانب الأخر يسعى كابتن طارق العشري، تقديم مباراة قوية أمام النادي الأهلي خاصة وأنه يقدم مباريات قوية للغاية مع فريق وادي دجلة بعد أن تولى مسئولية تدريب الفريق خلفا للمدرب الشاب أحمد حسام ميدو بسبب النتائج السلبية التي حققها مع الفريق، ويسعى لاستكمال انتصاراته ونتائجه الإيجابية، ومحاولة الخروج بنتيجة جيدة أمام المارد الأحمر.





ويحتل الشياطين الحمرالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري حاليا برصيد 26 نقطة بفارق أربع نقاط عن الإسماعيلي المتصدر وللفريق الأحمر مباراتين مؤجلتين

.بينما وادي دجلة في المركز الرابع عشر بـ14 نقطة

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موعد المباراة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة وادي دجلة x الأهلي استاد بترو سبورت الأثنين 25 ديسمبر 2017 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد النيل للرياضة - أون سبورت - دي إم سي سبورتس أرقام المباراة

تقابل الفريقين 9 مرات ، حسم الفريق الاحمر الفوز في 6 مواجهات منهم وخسر لقاء وحيد فيما تعادل الطرفين مرتين وكانوا بنتيجة التعادل السلبي. أخر فوز للاهلي: 2-1 فى الدور الاول من الموسم الحالي 2017. الفوز الوحيد لدجلة : 1-0 فى موسم 2016 بهدف ستانلي. ​ تابع أحدث وأطرف الصور عن نجوم كرة القدم عبر حسابنا على إنستاجرام Goalarabia ، ولا تفوت الصور والفيديوهات المثيرة على حسابنا على سناب شات Goalarabic

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