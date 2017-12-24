الأحد 24 كانون الأول 2017 م (6 ربيع الثاني 1439 هـ)


#عبدالله عبدالله - السمراء
2017/12/24 | 04:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #عبدالله_عبدالله قالت لي السمراءانتظرك يا صغيريوتناولت بيسارها كأساوبيمينهاكان العرق يتصبب نغما ماطرا،شهوة عارمة احتوتني...دفعتني لأن اركب قطار العمرحتى يكبر صغيرهاوبين شقائق النعمانرسمنا ملحمتناوكانت الدماءدماء بكارة لبكرتكوّرت الأنوثة على نهديهاقبل أن تولد وقبل أن تتكوّن...وكان الإله الرب خلف الباب يعزف على الناي ونهر السين حط في بيروت

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