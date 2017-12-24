الأحد 24 كانون الأول 2017 م (6 ربيع الثاني 1439 هـ)


مستشار النمسا يحث على مساعدة اللاجئين
2017/12/24 | 04:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دعا مستشار النمسا الجديد زيباستيان كورتس، اليوم الأحد 24 ديسمبر/كانون الأول، إلى وضع نهاية للمحاولات "الفاشلة" لتطبيق نظام حصص لتوزيع طالبي اللجوء على دول الاتحاد الأوروبي وحث على بذل جهود جديدة لمساعدة اللاجئين في أوطانهم.

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