مستشار النمسا يحث على مساعدة اللاجئين

2017/12/24 | 04:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مستشار النمسا الجديد زيباستيان كورتس، اليوم الأحد 24 ديسمبر/كانون الأول، إلى وضع نهاية للمحاولات "الفاشلة" لتطبيق نظام حصص لتوزيع طالبي اللجوء على دول الاتحاد الأوروبي وحث على بذل جهود جديدة لمساعدة اللاجئين في أوطانهم.

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