2017/12/24 | 04:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شبكة الأقمار الصناعية "سيبيريا"، اليوم الأحد 24 ديسمبر/كانون الأول، أنه سيتم تحديث نظام الملاحة العالمي "نظام ملاحة السيارات" "غلوناس" العام القادم.

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