الأحد 24 كانون الأول 2017 م (6 ربيع الثاني 1439 هـ)


تحديث نظام الملاحة
2017/12/24 | 04:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت شبكة الأقمار الصناعية "سيبيريا"، اليوم الأحد 24 ديسمبر/كانون الأول، أنه سيتم تحديث نظام الملاحة العالمي "نظام ملاحة السيارات" "غلوناس" العام القادم.

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