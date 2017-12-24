2017/12/24 | 05:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علا الفارس تكشف سبب عودتها لـMBC في يوم تجديد "بيعة الملك سلمان"كشفت المذيعة الأردنية، علا الفارس، عن سبب عودتها ظهورها على شاشه "MBC" في يوم تجديد "بيعة الملك سلمان" الذي استفز بدوره مغردين سعوديين .وذكرت الفارس في حسابها على "إنستغرام": "قررت أن أظهر اليوم (البيعة)، لأنه يوم مميز في المملكة، ولأقول لمن عشت معهم أفراحهم وأحزانهم على مدى 14 عاما، أن ظهوري اليوم في حلقة خاصة رسالة واضحة مني أنني شخصيا لا أحمل في داخلي أي نية إساءة لأي طرف ولن أقابل الإساءة بالإساءة لأي جهة رغم كل الاستفزاز المستمر من البعض".واوضحت الفارس: "خصومي تمكنوا من التأثير على هاشتاقي لكنهم لم ولن يؤثروا علي ولا على الصورة التي لن يمحوها عاقل من رأسه بسبب تغريدة الخطأ الوحيد فيها أنها احتملت التأويل".وتابعت الفارس: "اليوم أقدم اعتذارا شديد اللهجة لنفسي التي دفعت ثمن وضوحها كثيرا وأعدها من اليوم أن أقدرها بما يليق بها وبما بذلت وصنعت وحيدة متسلحة برضى الوالدين وتوفيق الله عز وجل".

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