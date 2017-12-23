الأحد 24 كانون الأول 2017 م (6 ربيع الثاني 1439 هـ)


تركي آل الشيخ: غداً.. أخبار مهمة
2017/12/24 | 05:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- Publication Date: 2017-12-23 23:06الرياض- الرياضيةأكد تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أن يوم غدٍ الأحد سيشهد أخبارًا رياضية مهمة.وذكر آل الشيخ عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت: "غداً أخبار رياضية مهمة".

ID: 1514059760771353200التنصيف الرئيسي - الجديد: اخبار

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