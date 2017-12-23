تركي آل الشيخ: غداً.. أخبار مهمة

2017/12/24 | 05:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- Publication Date: 2017-12-23 23:06الرياض- الرياضيةأكد تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أن يوم غدٍ الأحد سيشهد أخبارًا رياضية مهمة.وذكر آل الشيخ عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت: "غداً أخبار رياضية مهمة".

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