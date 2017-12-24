توماس رونسيرو : لولا اختيارت زيدان لهزمنا برشلونة

2017/12/24 | 05:10

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هاي كورة – تحدث الصحفي توماس رونسيرو في برنامج تشيرنجيتو ان اختيارات زيدان كانت سبباً في خسارة لقاء الكلاسيكو حيث فضل إجلاس بيل و اسينسيو على دكة الاحتياط وهما كانوا السبب وراء سحق برشلونة في السوبر ولو كانوا شاركوا بالامس لكن للقاء وجه اخر.

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