الأحد 24 كانون الأول 2017 م (6 ربيع الثاني 1439 هـ)


توماس رونسيرو : لولا اختيارت زيدان لهزمنا برشلونة
2017/12/24 | 05:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – تحدث الصحفي توماس رونسيرو في برنامج تشيرنجيتو ان اختيارات زيدان كانت سبباً في خسارة لقاء الكلاسيكو حيث فضل إجلاس بيل و اسينسيو على دكة الاحتياط وهما كانوا السبب وراء سحق برشلونة في السوبر ولو كانوا شاركوا بالامس لكن للقاء وجه اخر.

sc5.hihi2.com/wp-content/uploads/2017/12/schalke-umbro-3-200x112
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توماس رونسيرو : لولا اختيارت زيدان لهزمنا برشلونة) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توماس رونسيرو : لولا اختيارت زيدان لهزمنا برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).

كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ مقتل 37 في حريق في مركز تجاري بالفلبين
⋙ كارما بارسيلو : بنزيما كان ضار في الكلاسيكو ريال مدريد لعب أفضل من دونه
⋙ الصين تختبر أكبر طائرة برمائية في العالم اليوم
⋙ بانوراما المخاطر الجيوسياسية في 2018
⋙ بالفيديو...رجل يواجه فيل غاضب بطريقة غريبة
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو...رجل يواجه فيل غاضب بطريقة غريبة
⋙ بالفيديو...أهداف مانشستر يونايتد وليستر سيتي 2-2
⋙ بالصور: مدرسة ابتدائية بعشيقة للبنات تستغيث
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة