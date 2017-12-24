بالفيديو...رجل يواجه فيل غاضب بطريقة غريبة

2017/12/24 | 05:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر رد فعل مرشد بحديقة حيوانات أمام فيل غاضب حاول مهاجمته.

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