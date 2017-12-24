الأحد 24 كانون الأول 2017 م (6 ربيع الثاني 1439 هـ)


القاء القبض على متهمين بالارهاب في بغداد
2017/12/24 | 11:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ كشفت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، اعتقال متهمين اثنين بقضاي الارهاب، في العاصمة بغداد.

وذكر المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن في بيان ورد لشفق نيوز ان "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين بقضايا إرهاب، مؤشرين ضمن الاهداف الخطرة للهيأة التحقيقية في جانب الرصافة ببغداد".

واضاف ان "العمليتين نفذتا بواسطة فريق مختص من استخبارات حماية المنشأت ونصب كمائن محكمة ومتابعة ميدانية لساعات حتى القبض عليهما واحالتهما الى جهة الطلب لاستكمال الاجراءات القانونية أصولياً".

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