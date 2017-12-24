تعرف على أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

2017/12/24 | 11:16

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

سجلت اسعار صرف الدولار ،اليوم الاحد، انخفاضا طفيفا في بورصتي بغداد واربيل واستقرارا في بورصة البصرة امام الدينار ، في تعاملات سوق العملات الأجنبية.

وسجل سعر بيع الدولار في بورصة الكفاح في بغداد اليوم 125 الفا و200 دينار وسعر الشراء 125 الفا و150 دينار مقابل المائة دولار، فيما سجل امس 125 الفا و150 دينارا وسعر الشراء 125 الفا و100 دينار مقابل المائة دولار.

وسجل سعر بيع الدولار في بورصة اربيل اليوم 125 الفا و600 دينار، وسعر الشراء 125 الفا و550 دينارا مقابل المائة دولار،فيما سجل امس 125 الفا و650 دينارا، وسعر الشراء 125 الفا و600 دينار مقابل المائة دولار.

وسجل سعر البيع في بورصة البصرة 125 الفا و300 دينار، وسعر الشراء 125 الفا و250 دينارا مقابل المائة دولار، فيما سجل امس 125 الفا و300 دينار، وسعر الشراء 125 الفا و250 دينارا مقابل المائة دولار.

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