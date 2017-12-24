الأحد 24 كانون الأول 2017 م (6 ربيع الثاني 1439 هـ)


الاسلامي الكردستاني يعلن البقاء في حكومة بارزاني
2017/12/24 | 11:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- آخر تحديث: 24 دجنبر 2017 - 11:15 ص

 أربيل/شبكة أخبار العراق- أعلن الاتحاد الاسلامي الكردستاني، اليوم الاحد، البقاء في حكومة الإقليم، فيما طالب بحل الازمة السياسية والاقتصادية في كردستان.وذكر بيان للاتحاد، ان “الاتحاد الاسلامي الكردستاني اعلن البقاء في الحكومة”، مطالباً بـ”حل الازمة السياسية والاقتصادية في الإقليم”.وأشار الى ان لديه شروطاً للبقاء في الحكومة، وهي: “وضع وقت محدد لتنفيذ مطالب المتظاهرين، والافراج عن المعتقلين منهم، فضلاً عن تجديد قوائم الناخبين قبل الانتخابات المقبلة”.وكان رئيس المجلس القيادي للاتحاد الإسلامي الكردستاني، عمر محمود، اكد السبت 23 كانون الثاني 2017، أن الاتحاد سيحسم مسألة الانسحاب من حكومة إقليم كردستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاسلامي الكردستاني يعلن البقاء في حكومة بارزاني) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاسلامي الكردستاني يعلن البقاء في حكومة بارزاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار العراق).


كامل التفاصيل في: شبكة اخبار العراق ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ المالكي يصدر توضيحاً حول ما ورد في مقابلته مع رووداو
⋙ عمليات بغداد: القبض على مزور للعملة يحمل جنسية أجنبية وسط العاصمة
⋙ كربلاء:عودة 4000 عائلة مهجرة الى مدنها المحررة
⋙ توقعات الانواء الجوية لليومين المقبلين
⋙ سروة عبد الواحد تحذر من ثورة جياع الكرد
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو والصور- "بي إم دبليو" تعلن موعد طرح سيارتها "X7"
⋙ بالفيديو.. لاعبان كويتيان بنفس الرقم في مباراة السعودية!!
⋙ بالصور.. كلار بعد الاضراب
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة