الاسلامي الكردستاني يعلن البقاء في حكومة بارزاني

2017/12/24 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 24 دجنبر 2017 - 11:15 ص

أربيل/شبكة أخبار العراق- أعلن الاتحاد الاسلامي الكردستاني، اليوم الاحد، البقاء في حكومة الإقليم، فيما طالب بحل الازمة السياسية والاقتصادية في كردستان.وذكر بيان للاتحاد، ان “الاتحاد الاسلامي الكردستاني اعلن البقاء في الحكومة”، مطالباً بـ”حل الازمة السياسية والاقتصادية في الإقليم”.وأشار الى ان لديه شروطاً للبقاء في الحكومة، وهي: “وضع وقت محدد لتنفيذ مطالب المتظاهرين، والافراج عن المعتقلين منهم، فضلاً عن تجديد قوائم الناخبين قبل الانتخابات المقبلة”.وكان رئيس المجلس القيادي للاتحاد الإسلامي الكردستاني، عمر محمود، اكد السبت 23 كانون الثاني 2017، أن الاتحاد سيحسم مسألة الانسحاب من حكومة إقليم كردستان.

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