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مصرف الرافدين يدرس شمول الصحفيين بالسلف الشخصية
2017/12/24 | 11:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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(المستقلة) … أعلن مصرف الرافدين انه يدرس شمول الصحفيين بالسلف الشخصية الممنوحة من قبل المصرف.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه ان “طلبات عديدة وردت للمصرف عن إمكانية شمول شريحة الصحفيين بالسلف الشخصية”.

وأشار الى ان “منح السلف للصحفيين سيكون وفق ضوابط وشروط محددة ستعلن في وقت لاحق من العام المقبل”.

وكان صحفيون واعلاميون، ناشدوا نهاية الشهر الماضي مصرف الرافدين، بإطلاق سلف مالية لهم بنسبة فائدة منخفضة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يدرس شمول الصحفيين بالسلف الشخصية) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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