البنك المركزي: تعويم الدينار يصعب تطبيقه في العراق

2017/12/24 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلن محافظ البنك المركزي، علي العلاق، أن تعويم الدينار يصعب تطبيقه في العراق لان الحكومة تحتكر الدولار، مبينا أن احتياطي العراق يبلغ 48 مليار دولار أمريكي.





وذكر العلاق في حديث مع صحيفة العربي الافريقي واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "عادة الدول النفطية تعتمد على سعر صرف ثابت، أو ثابت مع مرونة، ولا تلجأ إلى أسلوب التعويم، إلا إذا ما تضبط احتياطاتها إلى مستوى دون الكفاية، وهو ما لم يحصل سواء في العراق أو الدول النفطية الأخرى"، مبينا أن "التعويم يصعب تطبيقه في العراق، باعتبار أن الحكومة تحتكر، بحكم الواقع، عرض الدولار والعملات الأجنبية".

واوضح أن "احتياطي العراق من الدولار يبلغ 48 مليار دولار أمريكي".

ولفت إلى أن "هناك تفاهم وتنسيق بين البنك المركزي والحكومة من خلال وزارة المالية، وفي هذا الصدد فقد تشكلت لجنة عليا تنسيقية بين الوزارة والبنك المركزي؛ ولذلك نعمل سويا من خلال برنامج الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي، حيث أن هذا البرنامج يتضمن إصلاحات وإجراءات تتعلق بشكل أساسي بالبنية الاقتصادية والمالية والنقدية".

وتابع "في هذه المرحلة يركز البنك المركزي العراقي على تحقيق مفهوم “الشمول المالي” وتطبيقاته، حيث لم تكن ظروف السنوات السابقة تساعد على ذلك بسبب عدم الاستقرار الأمني والمالي، فقد وضع البنك خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى لتوسيع تطبيق هذا المفهوم"، مشيرا إلى أن "الخطة قصيرة المدى تهدف إلى الاتفاق مع الحكومة على إيداع رواتب جميع موظفي الدولة في المصارف والذي سيضيف حوالي أكثر من 3 ملايين شخص للتعامل مع المصارف، ثم التوطين على المدى البعيد".

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